Fenerbahçe'de 4 oyuncu Jesus'tan şikayetçi

Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Jorge Jesus'un forma tercihlerinin bazı oyuncular tarafından beğenilmediği öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4 oyuncu Jesus'tan şikayetçi
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04 Nisan 2023 12:14
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hem taktik anlayışı hem de oyuncu tercihleri çok konuşuluyor. Portekizli teknik adam ile ilgili bir başka önemli iddia ise oyuncuların ondan forma adaleti nedeniyle rahatsız oldukları.

"JESUS GİTMEDEN YENİ SÖZLEŞME YAPMAM"

Takvim'in haberine göre; Miguel Crespo, takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi. Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve "Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli yıldızlarından olan Crespo ligde son iki haftayı kulübede geçirdi. Yıldız oyuncunun, ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3.

SERDAR, İSMAİL VE ROSSI DE RAHATSIZ

Yine Serdar Dursun, İsmail Yüksek ile Diego Rossi'nin de kendilerine yeteri kadar süre verilmediği ve formanın adaletli dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor.

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