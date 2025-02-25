Fenerbahçe'de 4 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşadı

Fenerbahçe'de 4 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşadı
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25 Şubat 2025 02:35
Fenerbahçe'de 4 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı. 

Sarı-lacivertlilerin daha önceden kadrosunda bulunan ama ligin ilk yarısındaki müsabakada forma giyemeyen Filip Kostic ile Oğuz Aydın, ilk kez derbide görev aldı.

Bu isimlerin yanı sıra yeni transferlerden Milan Skriniar ve Anderson Talisca da ilk kez derbide boy gösterdi.

Öte yandan Süper Kupa'da sahaya çıkan Yusuf Akçiçek ise ligde ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma giydi.


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