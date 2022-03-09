Fenerbahçe'de 4 isme durmak yok!

Fenerbahçe'de kadın futbol takımıyla oynanan karma maçın ardından futbolculara izin verildi. Ancak sakatlıklarını atlatma aşamasındaki Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, günü Samandıra'da geçirdi.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Fenerbahçe'de 4 isme durmak yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 10:25
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
İsmail Kartal, kadın futbol takımıyla oynanan karma maçın ardından öğrencilerine izin verdi. Ancak sakatlıklarını atlatma aşamasındaki Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, günü Samandıra'da geçirdi.

Gustavo ve Novak önceki gün antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmıştı. Bu ikili, kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı. Valencia ve Ferdi'nin ise tedavilerine devam edildi.

Pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.