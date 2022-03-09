İsmail Kartal, kadın futbol takımıyla oynanan karma maçın ardından öğrencilerine izin verdi. Ancak sakatlıklarını atlatma aşamasındaki Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, günü Samandıra'da geçirdi.



Gustavo ve Novak önceki gün antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmıştı. Bu ikili, kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı. Valencia ve Ferdi'nin ise tedavilerine devam edildi.



Pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.







