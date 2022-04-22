Fenerbahçe'de 4 isim kadroda yer alamadı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de 4 isim kadroda yer almadı.
Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.
Teknik direktör İsmail Kartal, Pelkas'ın yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.
Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.
Teknik direktör İsmail Kartal, Pelkas'ın yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.