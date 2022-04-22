Fenerbahçe'de 4 isim kadroda yer alamadı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Dimitrios Pelkas, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4 isim kadroda yer alamadı
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22 Nisan 2022 21:18
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de 4 isim kadroda yer almadı.

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal, Pelkas'ın yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

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