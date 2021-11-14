Fenerbahçe'de 4 isim derbide geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakat futbolculara yapılan yoğun tedavi sonuç verdi. Kaleci Berke Özer, stoperler Serdar Aziz ve Tisserand'ın durumu iyiye gidiyor. 3 futbolcu, büyük bir aksilik olmazsa Aslan karşısında sahada olacak.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4 isim derbide geri dönüyor
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14 Kasım 2021 14:27
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ligde yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe 'de sakatlardan da iyi haber geldi. İlk yarıyı kapatan kaleci Altay Bayındır'ın dışında Luiz Gustavo, Enner Valencia, Tisserand, Berke Özer ve Serdar Aziz'e uygulanan tedavinin sonuç verdiği ve bu 5'liden 3 ismin çok yüksek bir ihtimalle derbide sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.

Berke, Serdar ve Tisserand, büyük bir aksilik olmazsa Aslan karşısında Sarı-Lacivertli formaya kavuşacak. Ayrıca ağrıları bulunan İrfan Can Kahveci'nin de takımla birlikte çalıştığı ve bir sıkıntısının kalmadığı belirtildi. Ayrıca Osayi Samuel'in de kart cezası sona erdi.

Gustavo, Avrupa'ya...

Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle TFF Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Osayi Samuel de Galatasaray derbisinde geri dönüyor. Öte yandan son durumu merak edilen yıldız orta saha Gustavo'nun, 25 Kasım Perşembe günü Atina'da Olimpiakos ile oynanacak Avrupa Ligi grup mücadelesinde kulübede yer alması hedefleniyor.


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