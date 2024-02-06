Fenerbahçe'de 4 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 4 futbolcu bu maçın kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4 eksik!
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06 Şubat 2024 16:07
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlılları devam eden Rodrigo Becao ve Fred, maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen ve transfer görüşmesi yapan Lincoln Henrique de kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de, Nijerya ile Afrika Kupası'nda olan Osayi Samuel de kamp kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:




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