Fenerbahçe'de 4 eksik 5 isim sınırda

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan Fenerbahçe kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4 eksik 5 isim sınırda
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17 Mayıs 2023 12:55
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 14:51
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

 Sınırda 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

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