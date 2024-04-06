Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında başrollerden biri kuşkusuz Dusan Tadic'e ait.
35 yaşındaki yıldız formunun zirvesinde. Tadic, Süper Lig'de 31 maçta 9 gol-11 asiste ulaştı. Sezon genelinde ise 45 maçta 12 gol-12 asisti buldu.
Tadic'in istikrarını gösteren en iyi veri maç devamlılığı. İlerlemiş yaşına rağmen Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin 48 maçının 47'sinde forma giymeyi başardı. Tadic, 3 bin 656 dakika ile takımın en fazla süren alan ismi.
İLK 10'DA
Dusan Tadic, 34 ve üzeri yaşta olup da bu sezon en fazla maça çıkan ilk 10 isim arasında. Sırp futbolcu, oynadığı 47 maçın 42'sinde 11'de sahaya çıktı.
35 yaşındaki yıldız formunun zirvesinde. Tadic, Süper Lig'de 31 maçta 9 gol-11 asiste ulaştı. Sezon genelinde ise 45 maçta 12 gol-12 asisti buldu.
Tadic'in istikrarını gösteren en iyi veri maç devamlılığı. İlerlemiş yaşına rağmen Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin 48 maçının 47'sinde forma giymeyi başardı. Tadic, 3 bin 656 dakika ile takımın en fazla süren alan ismi.
İLK 10'DA
Dusan Tadic, 34 ve üzeri yaşta olup da bu sezon en fazla maça çıkan ilk 10 isim arasında. Sırp futbolcu, oynadığı 47 maçın 42'sinde 11'de sahaya çıktı.