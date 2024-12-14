Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmeye odaklanırken diğer yandan da iç transfere yoğunlaşmış durumda.
İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertli takım, Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel ile de el sıkışmak istiyor.
Fenerbahçe cephesinin, 3 yıllık yeni kontrat önerdiği yıldız futbolcu İngiltere'den teklif bekliyor. Ancak bu ihtimalin düşük olduğu ve 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde 155 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 14 asistlik performans gösterdi.
İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertli takım, Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel ile de el sıkışmak istiyor.
Fenerbahçe cephesinin, 3 yıllık yeni kontrat önerdiği yıldız futbolcu İngiltere'den teklif bekliyor. Ancak bu ihtimalin düşük olduğu ve 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde 155 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 14 asistlik performans gösterdi.