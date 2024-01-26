Fenerbahçe'de 3 yıldıza tam not!

, Başakşehir'i 90+4'te Batshuayi'nin attığı golle yenerken, sergilediği performans skor üretmeye yetmese de taraftarlardan tam not aldı.Özellikle Alexander Djiku, Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao'nun yokluğunda stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde, yerinde müdahaleleriye taraftarları mest etti.Oosterwolde gibi alkış alan bir başka isim ise Ferdi Kadıoğlu'ydu. Deniz Türüç ile Leo Dubois'yla zaman zaman tek başına mücadele etmek zorunda kalsa da rakiplerine geçit vermeyen 24 yaşındaki oyuncu, herkesi kendisine hayran bıraktı.Fred'in yokluğunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de maça çıkan Rade Krunic de oyun aklıyla, pas kalitesiyle farkını ortaya koydu.