Fenerbahçe'de 3 yıldıza tam not!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Başakşehir karşısında Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ilk 11'deki ilk maçı olmasına rağmen Rade Krunic de tam not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 3 yıldıza tam not!
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26 Ocak 2024 12:58
Fenerbahçe, Başakşehir'i 90+4'te Batshuayi'nin attığı golle yenerken, sergilediği performans skor üretmeye yetmese de taraftarlardan tam not aldı.

OOSTERWOLDE MEST ETTİ

Özellikle Alexander Djiku, Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao'nun yokluğunda stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde, yerinde müdahaleleriye taraftarları mest etti.

FERDİ HAYRAN BIRAKTI

Oosterwolde gibi alkış alan bir başka isim ise Ferdi Kadıoğlu'ydu. Deniz Türüç ile Leo Dubois'yla zaman zaman tek başına mücadele etmek zorunda kalsa da rakiplerine geçit vermeyen 24 yaşındaki oyuncu, herkesi kendisine hayran bıraktı.

KRUNIC FARKINI ORTAYA KOYDU

Fred'in yokluğunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de maça çıkan Rade Krunic de oyun aklıyla, pas kalitesiyle farkını ortaya koydu. 

 

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