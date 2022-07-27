Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya gelirken 3 yeni transfer ilk 11'de şans bulamadı.
KIEV MAÇINDA KİMLER YEDEKTİ?
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Dimitris Pelkas, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Filip Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor, yedek soyundu.
LINCOLN, BRUMA VE EMRE KOR KENARDA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u tıpkı ilk maçtaki gibi yedek oturttu.
KIEV MAÇINDA KİMLER YEDEKTİ?
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Dimitris Pelkas, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Filip Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor, yedek soyundu.
LINCOLN, BRUMA VE EMRE KOR KENARDA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u tıpkı ilk maçtaki gibi yedek oturttu.
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