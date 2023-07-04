Fenerbahçe'de 3 transfer birden

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin, Murat Yenipazar ve Drazen Luburic'i kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da Fenerbahçe forması giyen libero Caner Dengin, pasör Murat Yenipazar ve Sırp smaçör Drazen Luburic'le sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Oyunculara sarı-lacivertli forma altında yeni sezonda başarılar dilendi.



Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde durmaya da niyetli değil.



