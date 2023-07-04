Fenerbahçe'de 3 transfer birden

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'ndan üç transferi açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de 3 transfer birden
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04 Temmuz 2023 16:30
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin, Murat Yenipazar ve Drazen Luburic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da Fenerbahçe forması giyen libero Caner Dengin, pasör Murat Yenipazar ve Sırp smaçör Drazen Luburic'le sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Oyunculara sarı-lacivertli forma altında yeni sezonda başarılar dilendi.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde durmaya da niyetli değil.

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