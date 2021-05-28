Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı!

Fenerbahçe'de savunmada 6 oyuncunun bulunmasıyla sebebiyle en az 3'üyle yolların ayrılması planlanıyor.

Haber; Hürriyet
Abone Ol
Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2021 11:37
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Yeni sezona yeni yönetim ve şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan F.Bahçe'de stoperde isim bolluğu olsa da en dertli bölge de yine burası gözüküyor.

Sadık, Zanka, Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Szalai'li kadroda Sadık'ın ayrılmasına kesin gözle bakılırken hayal kırıklığı yaratan Lemos ve Tisserand ile vedalaşmanın yolları aranacak.

SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYOR

Bu 3 oyuncudan Sadık'ın sözleşmesi 2022'de Lemos ve Tisserand'ın 2023 Haziran'da sona eriyor. EURO 2020 de Macaristan formasıyla sahne alacak

Szalai'nin formunun ve piyasasının artması beklenirken Danimarka milli takımına çağırılan Zanka'nın süre alıp başarılı olması takımın yeni teknik direktörünün eline rahatlatacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz ise Emre Belözoğlu'nun en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.