Fenerbahçe 3 oyuncu birden sakatlığını atlatıyor

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı ile birlikte 3 oyuncu birden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe 3 oyuncu birden sakatlığını atlatıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2023 10:49
Fenerbahçe'de lige verilen ara en çok sakatlıklarını atlatmaya çalışan Cengiz Ünder ve Emre Mor'a yaradı. Bireysel çalışmalara başlayan ve kendileri için hazırlanan programı uygulayan bu ikili, Hatayspor maçıyla birlikte sahaya dönmenin planlarını yapıyor.



DJIKU YETİŞİYOR

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan tecrübeli stoperin dinlendirileceği ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Djiku'nun 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor maçına yetişeceği belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery