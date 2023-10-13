DJIKU YETİŞİYOR



Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan tecrübeli stoperin dinlendirileceği ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Djiku'nun 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor maçına yetişeceği belirtildi.





lige verilen ara en çok sakatlıklarını atlatmaya çalışanveyaradı. Bireysel çalışmalara başlayan ve kendileri için hazırlanan programı uygulayan bu ikili, Hatayspor maçıyla birlikte sahaya dönmenin planlarını yapıyor.