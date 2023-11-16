Fenerbahçe'de 3'lü zirvede gündem transfer

Fenerbahçe devre arasına bileniyor. Yaz transfer döneminde pek çok önemli takviye yapan sarı-lacivertliler, kış döneminde de boş durmayacak.
Transferler, İsmail Kartal'ın isteğine göre şekillendirilecek. Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki günlerde yöneticilerle bir görüşme yapacak.
Detaylı bir transfer raporu hazırlayan Kartal, Sportif Direktör Mario Branco ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile bir araya gelecek.
ACELE EDİLECEK
Branco, İsmail Kartal'a takviye istediği bölgelere göre geniş bir futbolcu listesi sunacak.
Kartal'ın onay verdiği futbolcularla görüşmeleri Baki yönetecek. Yönetim, sezon öncesi olduğu gibi devre arasında da elini çabuk tutmak ve belirlenen isimleri en hızlı bir şekilde kadroya katmayı planlıyor.
Teknik heyetin yeni isimlerle daha fazla zaman geçirmesi ve takviyelerin en kısa sürede takıma uyum sağlaması hedefleniyor.
ÖNCELİK STOPER VE KANAT
İsmail Kartal'ın transferde önceliği stoper ve kanat bölgesine verdiği öğrenildi. Sezonun ilk bölümünde nicelik ve nitelik eksikliği hissedilen bu iki bölgeye en az birer transfer yapılması gündemde.
Transferler, İsmail Kartal'ın isteğine göre şekillendirilecek. Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki günlerde yöneticilerle bir görüşme yapacak.
Detaylı bir transfer raporu hazırlayan Kartal, Sportif Direktör Mario Branco ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile bir araya gelecek.
ACELE EDİLECEK
Branco, İsmail Kartal'a takviye istediği bölgelere göre geniş bir futbolcu listesi sunacak.
Kartal'ın onay verdiği futbolcularla görüşmeleri Baki yönetecek. Yönetim, sezon öncesi olduğu gibi devre arasında da elini çabuk tutmak ve belirlenen isimleri en hızlı bir şekilde kadroya katmayı planlıyor.
Teknik heyetin yeni isimlerle daha fazla zaman geçirmesi ve takviyelerin en kısa sürede takıma uyum sağlaması hedefleniyor.
ÖNCELİK STOPER VE KANAT
İsmail Kartal'ın transferde önceliği stoper ve kanat bölgesine verdiği öğrenildi. Sezonun ilk bölümünde nicelik ve nitelik eksikliği hissedilen bu iki bölgeye en az birer transfer yapılması gündemde.