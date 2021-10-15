Fenerbahçe'de 3'lü savunma etkisini belli etti

Süper Lig'de 8. haftada liderlik koltuğunda oturan ve 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, savunma başarısıyla dikkat çekiyor. Vitor Pereira, 3'lü savunma sistemini uyguladığı takımıyla alışma süreci olmasına karşın defansif açıdan mükemmele yakın bir performans sergiledi.



OPTA'da yer alan rakamlara göre, ligin defansif açıdan en iyi takımı olan sarı-lacivertlilerin liderliğe çıkmasında bu durum etkili oldu.



İlk olarak sarı-lacivertliler, 8 haftada kalesinde sadece 8 kez gol pozisyonu gördü ve bu alanda ligin en iyi takımı konumuna geldi.



Vitor Pereira'nın takımı 8 haftada 6 gol yiyerek Hatayspor ile beraber ligin en az gol yiyen takımı olmayı da başardı. Bunun dışında top kapmada maç başına yüzde 61.1'lik bir oran tutturan Fenerbahçe, hava topu mücadelesinde de maç başına yüzde 50 ortalamaya sahip.



İkili mücadele kazanmada yüzde 48'lik bir maç başı ortalamasına sahip Fenerbahçe, 3 maçta da kalesini tamamen gole kapattı. Bir diğer ilginç ayrıntı da takımın yediği 6 golün 2'sinin penaltılardan olması.



Böylece sarı-lacivertli ekip 8 haftada maç başına 0.8'lik gol yeme oranıyla 1'in altına düşmeyi de bildi. Defansif başarıyı sağlayan bir diğer unsur da topa sahip olma ve pas başarısı oldu. Sarı-lacivertli ekip maç başına yüzde 53'lük topa oynama ortalamasına sahip. Pereira'nın takımı özellikle kendi yarı sahasında daha fazla topa sahip oldu ve kendi yarı sahasında yüzde 89'luk pas isabet oranı yakaladı. Maç başına da 444.4'lük pas yapma ortalaması sağlandı. Pas başarı oranı da yüzde 80.5 seviyesine çıktı.





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