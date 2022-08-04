Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de, UEFA listesinde bulunan 3 futbolcu Slovacko karşısında kadroda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 3 eksik
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04 Ağustos 2022 20:50
Fenerbahçe, Slovacko maçında UEFA listesinden 3 oyuncu eksiğiyle çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için müsabakada yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Joshua King ve henüz takımla çalışmayan yeni transfer İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmadı.

Öte yandan, diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır yedek soyundu.

Bu oyuncuların yanı sıra, sakatlıkları sebebiyle isimleri bildirilmeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Joao Pedro ile son anda kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı.

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