Fenerbahçe, 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için geri sayıma sayıma geçti.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus da, futbolcuları derbiye büyük bir dikkatle hazırlarken, Portekizli teknik adamın yaptığı son idman 3.5 saat sürdü.



Deneyimli teknik adam Beşiktaş'ın oyun sistemini oyuncularına ezberletmeye çalışıyor.



Analiz ekibinden Beşiktaş hakkındaki tüm bilgileri isteyen Jesus, oyuncularını bu analizler doğrultusunda hazırlıyor.



Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını cumartesi gününe kadar sürdürecek.



Geniş kadrosunu sık sık rotasyon yaparak kullanan Jesus, nihai 11'ine yapılacak son antrenmanın ardından karar verecek.



Cumartesi akşamı derbi hazırlıklarını tamamlayacak Fenerbahçe, ardından kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.





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