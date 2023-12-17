Fenerbahçe, 2023 yılını üç zorlu karşılaşmayla tamamlayacak...
Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in formda ekipleri arasında yer alan ve son 7 maçta 6 galibiyetle 1 beraberlik alan Kayserispor'la 20 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak.
Kanarya'nın bir sonraki maçı, sahasındaki derbi kapışmasında 24 Aralık'ta Galatasaray olacak.
İki ezeli rakip, bu karşılaşmanın ardından ise 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da, Süper Kupa finalinde kapışacak.
Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in formda ekipleri arasında yer alan ve son 7 maçta 6 galibiyetle 1 beraberlik alan Kayserispor'la 20 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak.
Kanarya'nın bir sonraki maçı, sahasındaki derbi kapışmasında 24 Aralık'ta Galatasaray olacak.
İki ezeli rakip, bu karşılaşmanın ardından ise 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da, Süper Kupa finalinde kapışacak.