Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk karar

Fenerbahçe, Benfica'nın ilgilendiği İsmail Yüksek için en az 20 milyon euro bekliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk karar
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09 Ekim 2024 09:33
Son güncelleme 09 Ekim 2024 09:37
Fenerbahçe, İsmail Yüksek için çıkan Benfica haberlerinin ardından milli futbolcunun bonservisini belirledi.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli takım, 25 yaşındaki futbolcu için teklif gelmesi durumunda en az 20 milyon euro talep edecek.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 91 maçta süre bulan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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