Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk karar

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için çıkan Benfica haberlerinin ardından milli futbolcunun bonservisini belirledi.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli takım, 25 yaşındaki futbolcu için teklif gelmesi durumunda en az 20 milyon euro talep edecek.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 91 maçta süre bulan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli takım, 25 yaşındaki futbolcu için teklif gelmesi durumunda en az 20 milyon euro talep edecek.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 91 maçta süre bulan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.