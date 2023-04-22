Fenerbahçe'de 2 yıldız, sözleşmeyi kapıyor

Fenerbahçe iç transferde harekete geçti. Sarı-Lacivertliler uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcüsü Enner Valencia ile 2 yıllık kontrat için anlaşma sağladı. Ekvadorlu golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Valencia her bir sezon için Fenerbahçe'den 1.8 milyon Euro kazanacak. Bu anlaşmanın teknik direktör Jorge Jesus'un bilgisi dahilinde yapıldığı da gelen haberler arasında.

CRESPO DA SÖZLEŞMEYİ KAPTI

Fenerbahçe'de anlaşma sağlanan bir diğer isim de Miguel Crespo. Portekizli orta sahanın gelecek yıl sözleşmesi bitiyordu ama Fenerbahçe'nin 1 yıl uzatma opsiyonu vardı. Crespo ile de 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandı.

MAAŞINI 2'YE KATLADI

BU şekilde Crespo'nun sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek. Crespo'nun 500 bin Euro olan yıllık ücretinin de 1 milyon Euro'ya yükseltildiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe geçtiğimiz ay da takımın kaptanı ve kalecisi olan Altay Bayındır ile anlaşma sağlamış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. İç transferi büyük ölçüde halleden Sarı-Lacivertli yönetim sezon bitimiyle birlikte tüm gücünü dış transfere verecek.