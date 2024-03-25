Fenerbahçe'de 2 Nisan öncesi kritik toplantı

Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi.
Sarı-lacivertli kulüp, bu toplantı öncesi 29 Mart Cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelineceğini açıkladı.
Fenerbahçe Yönetimi ayrıca, 27 Mart çarşamba günü eski yönetimlerle istişare toplantısında bir araya gelecek.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz,
29 Mart 2024 Cuma günü, 16.00-18.00 saatleri arasında, Kulübümüz için çok önemli olan 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ilişkin istişarelerde bulunmak adına Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde sizlerle bir araya geleceğiz.
GÜNDEM
1. SAYGI DURUŞU
2. İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASI
3. YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI' NIN AÇILIŞ KONUŞMASI
4. 2 NİSAN 2024 SALI GÜNÜ SAAT 17:00'DE ÜLKER STADYUMU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİMİZDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ İSTİŞARE
5. İSTİŞARE HAKKINDA GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
6. KAPANIŞ"
Sarı-lacivertli kulüp, bu toplantı öncesi 29 Mart Cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelineceğini açıkladı.
Fenerbahçe Yönetimi ayrıca, 27 Mart çarşamba günü eski yönetimlerle istişare toplantısında bir araya gelecek.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz,
29 Mart 2024 Cuma günü, 16.00-18.00 saatleri arasında, Kulübümüz için çok önemli olan 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ilişkin istişarelerde bulunmak adına Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde sizlerle bir araya geleceğiz.
GÜNDEM
1. SAYGI DURUŞU
2. İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASI
3. YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI' NIN AÇILIŞ KONUŞMASI
4. 2 NİSAN 2024 SALI GÜNÜ SAAT 17:00'DE ÜLKER STADYUMU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİMİZDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ İSTİŞARE
5. İSTİŞARE HAKKINDA GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
6. KAPANIŞ"
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