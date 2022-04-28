Fenerbahçe'de 2. Lig'den zirveye!

Sezon başında her ne kadar bu karar eleştirilse de gelinen noktada yapılan hamlelerin doğruluğu kanıtlandı.



Serdar Dursun ve Miguel Crespo, yakaladıkları başarılarla transferin en önemli isimleri oldu. Serdar Dursun golleriyle, Crespo da orta sahadaki futboluyla alkışları topladı.



Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu



Almanya Bundesliga 2'den gelen Serdar Dursun ve geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde oynayan Crespo, ilk başlarda daha çok yedek kulübesine takviye gibi gözükseler de ilk 11'in değişilmez isimleri haline geldi.



Ayrıca Osayi-Samuel de İngiltere'den Championship'ten transfer edilmişti, şimdi sağ bekin vazgeçilmezi oldu. 2018'de NEC Nijmegen, Hollanda'da 2. Lig'de iken alınan Ferdi Kadıoğlu da şu an takımın yıldızı.



Serdar Dursun ve Miguel Crespo



Serdar Dursun bu sezon ligde 13 gol atarak dikkatleri toplamayı başardı.



Crespo ise sakatlanana kadar takımın en iyilerinden biri olarak taraftarların sevgilisi haline geldi. İki yıldız da gelecek sezon kadroda olacak.



