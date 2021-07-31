Fenerbahçe'de 2 ismin bileti kesildi!

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 2 ismin bileti kesildi!
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31 Temmuz 2021 10:36
Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında istenilen performansı sergileyemeyen Nabil Dirar ve Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor.

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın iki oyuncunun ismini yönetime sunduğu ve kısa süre içinde kararın açıklanacağı öğrenildi.

Nabil Dirar, geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da kiralık olarak geçirmişti.


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