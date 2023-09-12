Fenerbahçe'de 2 isim gözden çıkarıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nazım Sangare ve Burak Kapacak ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 2 isim gözden çıkarıldı
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12 Eylül 2023 11:54
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımda düşünülmeyen Burak Kapacak ve Nazım Sangare ile yollarını ayırmaya çalışıyor.



BURAK'A KULÜP ARANIYOR

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunun başında Burak'ı Bordeaux'nun elinden kaparak Bursaspor'dan 1 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer etmişti. Büyük umutlarla imza attırılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bir türlü bekleneni veremedi. Burak, geçen sezonu Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi, 16 maçta 399 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'ye geri dönen genç oyuncu yine kadroda düşünülmüyor. Sarı-Lacivertliler, Burak Kapacak'ı gönderecek kulüp arıyor.

NAZIM'IN YÜKSEK TALEBİ

Nazım Sangare'ye ise teknik direktör İsmail Kartal, kendisini kadroda düşünmediğini iletti. Tecrübeli sağ beke birçok teklif de var. Ancak Sangare'nin kendisine talip olan kulüplerden 1.5 milyon euro istemesi ve bunda diretmesi sebebiyle transferi bir türlü gerçekleşmiyor. Nazım Sangare'nin kontratı sezon sonu bitiyor.

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