Fenerbahçe'de 2 eksik!

Fenerbahçe, Manchester United karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.
Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemedi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.
Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemedi.