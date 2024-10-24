Fenerbahçe'de 2 eksik!

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, Manchester United maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 2 eksik!
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24 Ekim 2024 22:24
Fenerbahçe, Manchester United karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemedi.

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