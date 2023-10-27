29 Ekim

Fenerbahçe'de 19. isim Miha Zajc

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de bu sezonki 17 resmi maçta tam 18 farklı futbolcu gol ya da asiste imza atmıştı. Dün yeni bir isim daha bu listeye eklendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 19. isim Miha Zajc
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27 Ekim 2023 10:29
Fenerbahçe'de bu sezon hücum hattı çok formda. Rakipler, Dzeko-Szymanski-Kahveci-Tadic dörtlüsünü bir türlü durduramadı. Ancak Sarı Lacivertliler sadece bu isimlerden skor katkısı almadı.

Bu sezonki 17 resmi maçta tam 18 farklı futbolcu gol ya da asiste imza atmıştı. Dün yeni bir isim daha bu listeye eklendi: Miha Zajc...

İlk 11'de sahaya çıkan Sloven orta saha oyuncusu, 52. dakikada Batshuayi'nin vuramayıp sektirdiği topu çok iyi takip ederek düzgün bir şutla fileleri sarstı. Zajc, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkarak Sluga'yı avladı. Başarılı orta saha oyuncusu böylece bu sezonki ilk gol sevinçlerini yaşamış oldu.



EN ÇOK KATKI VEREN DZEKO

Fenerbahçe'de şu ana kadar tabelaya en fazla katkı veren futbolcu, 9'u gol, 6'sı asist olmak üzere 15 skor üreten Edin Dzeko.  

 
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