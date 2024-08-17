Fenerbahçe'de 17 milyon euro'luk karar!

Geniş kadrosunda 17'si yabancı 34 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, şişkinliği gidermek zorunda.
Kendilerinden kulüp bulmaları istenen Miguel Crespo, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Ryan Kent, Serdar Aziz ve Emre Mor ile orta yol bulunamadı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler taktik çalışmalara alınmıyor. Söz konusu isimler takımdan ayrı çalışmalar yapıyor. Mourinho, Levent Mercan'ı da bu sezonun kadrosunda istemiyor. Bu oyuncunun kiralanmasına çalışılıyor.
17 MİLYON EURO
Söz konusu futbolcularla ilgili bir diğer mesele de mali yük. Yedi futbolcunun toplam maaş maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro. Kadronun daraltılması operasyonuyla aslında takım bütçesi de ciddi bir rahatlama sağlayacak. Bu nedenle oyuncular ve temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor.
Kendilerinden kulüp bulmaları istenen Miguel Crespo, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Ryan Kent, Serdar Aziz ve Emre Mor ile orta yol bulunamadı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler taktik çalışmalara alınmıyor. Söz konusu isimler takımdan ayrı çalışmalar yapıyor. Mourinho, Levent Mercan'ı da bu sezonun kadrosunda istemiyor. Bu oyuncunun kiralanmasına çalışılıyor.
17 MİLYON EURO
Söz konusu futbolcularla ilgili bir diğer mesele de mali yük. Yedi futbolcunun toplam maaş maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro. Kadronun daraltılması operasyonuyla aslında takım bütçesi de ciddi bir rahatlama sağlayacak. Bu nedenle oyuncular ve temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor.