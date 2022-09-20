Fenerbahçe'de birçok oyuncu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Bu performanslar, Milli Takım hocalarının da gözünden kaçmadı. Tam 14 futbolcu, Milli görev için davet aldı.



İşte o isimler: Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Türkiye), Arda Güler, Ertuğrul Çetin (Türkiye U21), Attila Szalai (Macaristan), Miha Zajc (Slovenya), Michy Batshuayi (Belçika), Ezgjan Alioski (Makedonya), Joshua King (Norveç), Diego Rossi (Uruguay), Enner Valencia (Ekvador).



İsmail Yüksek'ten mutlusu yok



23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2020'de Fenerbahçe 'ye transfer olduktan sonra sürekli 1. Lig takımlarına kiralanmıştı. Jorge Jesus'un kendisine verdiği şansı çok iyi kullanıp Sarı-Lacivertliler'de kalıcı hale gelen İsmail Yüksek, Salih Özcan'ın sakatlığının ardından ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.



Genç yıldız, yakaladığı bu hızlı çıkışla birlikte kariyerinin en mutlu dönemini yaşıyor. İsmail şimdi umutla Stefan Kuntz'un kendisini Ay-Yıldızlı formayla sahaya sürmesini bekliyor.







