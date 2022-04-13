Fenerbahçe'de 13 dakikalık transfer

Fenerbahçe'nin sezon başında 13.5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli forma ile geride kalan 32 haftada ligde 13 dakika süre alabildi.

Haber; Takvim
Abone Ol
Fenerbahçe'de 13 dakikalık transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 08:29
Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa'nın Bourdeaux takımının elinden kaparak Bursaspor 'dan 13.5 milyon TL karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli kulüpte formayı bir türlü kapamadı.

İSMAİL KARTAL'LA DA YÜZÜ GÜLMEDİ

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira yönetiminde hiç şans bulamayan ve Portekizli teknik adamın gidişi sonrası göreve gelen İsmail Kartal ile da yüzü gülmeyen genç kanat oyuncusu ligde geride kalan 32 haftada 4 maçta sadece 13 dakika süre alabildi.

DAKİKASI 1,5 MiLYON TL

Bonservis ücretiyle birlikte 1 yıllık maaşının toplamı 20 milyon TL'yi bulmasına rağmen şu ana kadar ligde sadece 13 dakika forma giyen Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye maliyeti ise dakika başına 1.5 milyon TL'yi buldu. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Burak, maliyetine karşılık ise beklenen katkıyı bir türlü koyamadı ve Sarı-Lacivertli kulüpte resmen kayıplara karıştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.