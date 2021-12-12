Fenerbahçe'de 12 puanlık kritik viraj!

Kanarya, Avrupa maçlarının ardından lige dönerken ilk yarıda kalan 4 maçı da kazanmak tek hedef…



G.Antep karşılaşması sonrasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan F.Bahçe, Karagümrük ve Yeni Malatya maçları ile ligin ilk yarısını noktalayacak.



4 maçta alınacak 12 puan ve devre arasındaki takviyelerle yönetim, şampiyonluk yarışında lider Trabzon'u yakalamayı hedefliyor. 4 maçta gelecek 12 puanın takımın da önünü açacağı hesaplanıyor



