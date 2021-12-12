Fenerbahçe'de 12 puanlık kritik viraj!

Fenerbahçe, Avrupa maçlarının ardından lige dönerken ilk yarıda kalan 4 maçı da kazanmak amaçlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 12 puanlık kritik viraj!
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12 Aralık 2021 11:12
Kanarya, Avrupa maçlarının ardından lige dönerken ilk yarıda kalan 4 maçı da kazanmak tek hedef…

G.Antep karşılaşması sonrasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan F.Bahçe, Karagümrük ve Yeni Malatya maçları ile ligin ilk yarısını noktalayacak.

4 maçta alınacak 12 puan ve devre arasındaki takviyelerle yönetim, şampiyonluk yarışında lider Trabzon'u yakalamayı hedefliyor. 4 maçta gelecek 12 puanın takımın da önünü açacağı hesaplanıyor 


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