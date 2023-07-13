Fenerbahçe'de 12 ayrılık! 13 isimle sözleşme yenilendi!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 12 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Setenay Sırım, Zeynep Ülkü Kahya, Emine Yaren Çolak, Narin Yakut, Ezgi Çağlar, Nazlıcan Parlak, Kennya Kinda Esther Cordner, Genevieve Ngo Mbeleck, Faustina Adjei Kyeremeh, Sevinç Çorlu, Altun Sancar ve Fatou Dembele ile yeni sezonda devam etmeme kararı alındığı belirtildi. Açıklamada oyunculara takıma katkıları için teşekkür edilirken yeni kariyerlerinde başarılar dilendi.
13 oyuncu ile sözleşme yenilendi
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 13 oyuncunun sözleşmesini uzattı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 12 oyuncuyla yollarını ayırırken 13 oyuncuyla da sözleşme yenilendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, İlayda Cansu Kara, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Zote Nina Kpaho, Alice Kusi ve Zenatha Coleman gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyecek. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine de Gökhan Bozkaya'yı getirmişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Setenay Sırım, Zeynep Ülkü Kahya, Emine Yaren Çolak, Narin Yakut, Ezgi Çağlar, Nazlıcan Parlak, Kennya Kinda Esther Cordner, Genevieve Ngo Mbeleck, Faustina Adjei Kyeremeh, Sevinç Çorlu, Altun Sancar ve Fatou Dembele ile yeni sezonda devam etmeme kararı alındığı belirtildi. Açıklamada oyunculara takıma katkıları için teşekkür edilirken yeni kariyerlerinde başarılar dilendi.
13 oyuncu ile sözleşme yenilendi
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 13 oyuncunun sözleşmesini uzattı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 12 oyuncuyla yollarını ayırırken 13 oyuncuyla da sözleşme yenilendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, İlayda Cansu Kara, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Zote Nina Kpaho, Alice Kusi ve Zenatha Coleman gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyecek. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine de Gökhan Bozkaya'yı getirmişti.