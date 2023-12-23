24 Aralık Pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, planını büyük ölçüde yaptı.
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı stoperde zor bir karar bekliyor. 11 oyuncunun biri dışında kadro belli...
Fred'in yokluğunda orta sahada Miguel Crespo görev yapacak. Stoper pozisyonunda ise kararsızlık sürüyor. Alexander Djiku sağlam ve 11'de olacak. Ganalı futbolcunun yanında ise kimin oynayacağı henüz belirsiz.
Samet Akaydin formsuz... Serdar Aziz sakatlıktan yeni çıktı ve ilk maçında iki önemli hata yaparak iki golün yenmesine sebep olan isimlerden biriydi. Bu yüzden sol bek Jayden Oosterwolde'nin bu bölgede oynaması söz konusu…
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı stoperde zor bir karar bekliyor. 11 oyuncunun biri dışında kadro belli...
Fred'in yokluğunda orta sahada Miguel Crespo görev yapacak. Stoper pozisyonunda ise kararsızlık sürüyor. Alexander Djiku sağlam ve 11'de olacak. Ganalı futbolcunun yanında ise kimin oynayacağı henüz belirsiz.
Samet Akaydin formsuz... Serdar Aziz sakatlıktan yeni çıktı ve ilk maçında iki önemli hata yaparak iki golün yenmesine sebep olan isimlerden biriydi. Bu yüzden sol bek Jayden Oosterwolde'nin bu bölgede oynaması söz konusu…
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ