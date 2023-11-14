Tüm dünyada kulüp futboluna, Milli maç haftası nedeniyle ara verildi. Lider Fenerbahçe de toplam 11 oyuncusunu ülkelerini temsil etmeleri için gönderdi.
Ferdi, Samet, İsmail ve İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor.
Ayrıca Bartuğ (Ümit Milli), Tadic (Sırbistan), Samuel (Nijerya), Szymanski (Polonya), Zajc (Slovenya), Batshuayi (Belçika) ve Livakovic de (Hırvatistan) ülkelerini temsil edecek.
DZEKO AFFINI İSTEMİŞTİ
Edin Dzeko ise Bosna Hersek'in iddiası kalmadığı için hocası Milosevic'ten affını istemişti.
Ferdi, Samet, İsmail ve İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor.
Ayrıca Bartuğ (Ümit Milli), Tadic (Sırbistan), Samuel (Nijerya), Szymanski (Polonya), Zajc (Slovenya), Batshuayi (Belçika) ve Livakovic de (Hırvatistan) ülkelerini temsil edecek.
DZEKO AFFINI İSTEMİŞTİ
Edin Dzeko ise Bosna Hersek'in iddiası kalmadığı için hocası Milosevic'ten affını istemişti.