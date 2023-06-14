Fenerbahçe'de 10 yolcu birden!

Fenerbahçe, kadroyu daraltmak için düğmeye bastı. Toplam 10 futbolcu satış listesine kondu.



40 MİLYON EURO BEKLENİYOR



Sözleşmeleri devam eden Osayi Samuel, Miguel Crespo, Nazım Sangare, Attila Szalai, Diego Rossi, Joao Pedro ve Serdar Dursun'un yanı sıra kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Mergim Berisha ve Mbwana Samatta'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Yönetim, oyuncu satışından en az 40 milyon Euro gelir bekliyor.



SZALAI İÇİN BİRÇOK TEKLİF VAR



Attila Szalai'ye pek çok Avrupa ekibinden teklifler olduğu, Berisha'nın Augsburg'a, Pedro'nun Torino'ya yakın olduğu biliniyor.



Samatta için Genk'le Rossi için de birden fazla ekiple görüşülüyor.



Öte yandan Armindo Bruma'nın da, devre arasında kiralandığı Braga'da kalması bekleniyor.





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