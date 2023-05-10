Fenerbahçe'de 10 milyon euroya daha kötü savunma

Fenerbahçe, ocak ayında transferdeki tercihlerini defansı güçlendirmekten yana kullandı. Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın 4 milyon Euro'ya, sol bek Jayden Oosterwolde ise Parma'dan 6 milyon euroya kadroya katıldı. Fenerbahçe, 12 Ocak'tan önceki 17 lig maçında 20 gol yerken, 8 mücadelede kalesini kapatmıştı.Ara transfer döneminde yapılan 10 milyon euroluk savunma takviyesi, işlerin daha kötüye gitmesine neden oldu. 12 Ocak'tan sonra Fenerbahçe, 14 mücadelede kalesinde 18 gol gördü. Jorge Jesus'un öğrencilerinin gol yemediği tek maç ise 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Konyaspor'a karşı 4-0 kazanılan mücadeleydi.Samet Akaydın, imzayı attıktan sonra ligdeki 14 maçın tamamında görev yaptı. 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Oosterwolde ise ligde sadece 3 karşılaşmada 84 dakika sahada kalabildi.Jorge Jesus, bu kadar yüksek yatırım yapılmasına rağmen Hollandalı oyuncuyu, 'takıma yeterince katkı vermediği' gerekçesiyle sürekli kulübede bırakıyor.