Fenerbahçe'de 10 ismin bileti kesildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde tüm takımla toplantı yaptı ve kadro fazlalığı sebebiyle birçok ismin daha gönderileceğini söyledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 10 ismin bileti kesildi!
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09 Ağustos 2021 10:12
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Pereira'nın kadro dışı bıraktığı bazı isimlere yenileri eklenecek ve yaprak dökümü devam edecek.

Pereira'nın Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istemesinin ardından Başkan Ali Koç da bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tüm takımla bir araya gelen ve toplantı yapan Başkan Koç, "Kadro çok şişkin, 10 kişiyi göndermek zorundayız. Mecburum. Bu durum kimsenin moralini bozmasın" dedi. Başkan Koç'un açıklamasının ardından gözler gönderilecek diğer isimlere çevirildi.

Zajc kafa karıştırdı

Bunlardan biri Beşiktaş'a önerilen Caulker... Ancak Pereira'nın sistemine uymayan bazı sürpriz isimlerin de olabileceği belirtildi.

Hazırlık maçlarında fazla şans bulamayan Sosa'nın yanı sıra Lemos, Dirar, Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun da gönderilecekler arasında yer alabileceği belirtildi. Zajc ise gösterdiği performansın ardından Pereira'nın aklında soru işareti bıraktı.


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