Fenerbahçe'de 1 Temmuz'da rota Topuk Yaylası

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon kamp planlaması şekillenmeye başlandı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 1 Temmuz'da rota Topuk Yaylası
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22 Mayıs 2021 14:02
Sarı-Lacivertliler'in futbol takımında yeni sezon kamp planlaması şekillenmeye başlandı.

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından ülke milli takımlarında olanlar hariç, diğer isimler 30 Haziran'da istanbul'da sezonu resmen açacak. Daha sonra 1 Temmuz'da eldekilerle birlikte Topuk Yaylası'na gidilip, yeni sezon hazırlıklarına burada devam edilecek.

Kanarya, Avrpa Ligi Play-Off Turu'ndaki ilk maçını 19 Ağustos, rrövanşını 26 Ağustos'ta oynayacak.

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