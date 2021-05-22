Fenerbahçe'de 1 Temmuz'da rota Topuk Yaylası

Sarı-Lacivertliler'in futbol takımında yeni sezon kamp planlaması şekillenmeye başlandı.
Fenerbahçe'de yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından ülke milli takımlarında olanlar hariç, diğer isimler 30 Haziran'da istanbul'da sezonu resmen açacak. Daha sonra 1 Temmuz'da eldekilerle birlikte Topuk Yaylası'na gidilip, yeni sezon hazırlıklarına burada devam edilecek.
Kanarya, Avrpa Ligi Play-Off Turu'ndaki ilk maçını 19 Ağustos, rrövanşını 26 Ağustos'ta oynayacak.
Fenerbahçe'de yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından ülke milli takımlarında olanlar hariç, diğer isimler 30 Haziran'da istanbul'da sezonu resmen açacak. Daha sonra 1 Temmuz'da eldekilerle birlikte Topuk Yaylası'na gidilip, yeni sezon hazırlıklarına burada devam edilecek.
Kanarya, Avrpa Ligi Play-Off Turu'ndaki ilk maçını 19 Ağustos, rrövanşını 26 Ağustos'ta oynayacak.