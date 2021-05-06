Fenerbahçe David Luiz ile temas kurdu

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arsenalli David Luiz'e Fenerbahçe'nin talip olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe David Luiz ile temas kurdu
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06 Mayıs 2021 23:36
Savunma takviyesi konusunda ciddi arayışta olan Fenerbahçe'nin gündemine David Luiz'in girdiği belirtiliyor.

2019'da imza attığı Arsenal'de beklentilerin altında kalan eski Brezilya Milli Takım oyuncusu David Luiz ile Fenerbahçe'nin dirsek temasında olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı. Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin ilk görüşmeyi yaptığı konuşuluyor.

Fenerbahçe dışında Luiz'in eski kulübü Benfica ve MLS kulüplerinin devrede olduğu kaydedilirken Brezilyalı savunmacının performansından çok takım liderliği konusunda takımına fayda sağladığı belirtiliyor.

Arsenal'de haftalık 140 bin euro kazanan David Luiz için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif önereceği ise şimdiden merak konusu.

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