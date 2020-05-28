Ersun Yanal'ın gidişinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ismi yer alan Christoph Daum, 3 ay önce Almanya'nın Köln kentindeki bir organizasyonda Sarı-Lacivertli yöneticilerle buluşmuştu. F.Bahçeli yöneticilerin burada Daum'dan irtibata geçmek üzere telefon numarasını aldığı ancak 3 aydır Alman teknik adamı Sarı-Lacivertli kulüpten kimsenin aramadığı ortaya çıktı.
HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu. Daum daha önce 2 kez F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.
F.BAHÇE'Yİ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPTI
Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.
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HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu. Daum daha önce 2 kez F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.
F.BAHÇE'Yİ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPTI
Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın