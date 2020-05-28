Ersun Yanal'ın gidişinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ismi yer alan, 3 ay önce Almanya'nın Köln kentindeki bir organizasyonda Sarı-Lacivertli yöneticilerle buluşmuştu. F.Bahçeli yöneticilerin burada Daum'dan irtibata geçmek üzere telefon numarasını aldığı ancak 3 aydır Alman teknik adamı Sarı-Lacivertli kulüpten kimsenin aramadığı ortaya çıktı.Fenerbahçe'de bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu. Daum daha önce 2 kez F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.