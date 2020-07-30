Fenerbahçe, Darri transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Sarı - lacivertliler, Fas asıllı Hollandalı sol açık Brahim Darri için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisi ile anlaştı.



İstanbul ekibi ile 1 milyon Euro'ya el sıkışan F.Bahçe, oyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Darri'ye ödenecek yıllık ücret ise 600 bin Euro…



Daha önce de Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Diego Perotti ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, bunları resmileştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını bekliyor.



Bunun dışında sözleşmeleri biten Mehmet Ekici ve Hasan Ali'nin de ayrılacak olmasıyla yıllık ücretleri limitten düşecek.



