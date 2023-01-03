Ülkemizin milli kimliğini büyük bir gurur ve sorumlulukla benliğinde taşıyan, yetiştirdiği sporcularla uluslararası tüm spor organizasyonlarında şanlı bayrağımızı tüm dünyada dalgalandıran, ülkemizi ve değerlerini hedef alanlar karşısında dimdik duran

Fenerbahçe Spor Kulübü

olarak;

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmanın sorumluluğu ve Cumhuriyetin Feneri olmanın gururuyla ilelebet göğsümüzde yanacak olan Cumhuriyet ateşini, formalarımıza işledik.

Türk sporunun lokomotifi ve 115 yıllık çınarı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı itibarıyla Türk bayrağı ve Fenerbahçe armasını sonsuz bir bağ ile bir araya getiren 100. yıl özel armamıza tüm branşlarımızın formalarında yer verdik.

İlk olarak Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın dün Aliağa Petkim Spor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada giydiği formalarda yer alan 100. yıl özel armamızı, sezon boyunca şampiyonluk mücadeleleri verdiğimiz tüm branşlarımızda gururla taşıyacağız.

CUMHURİYETİN Feneri

olarak;