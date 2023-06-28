Juventus ile yollarını ayıran Juan Cuadrado ile Fenerbahçe yoğun bir şekilde ilgileniyor.
İtalya'da çıkan haberlere göre Kanarya, Kolombiyalı yıldız ile görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE PUSUDA
35 yaşındaki futbolcu, Kanarya'ya şu an için ne "Evet" ne de "Hayır" dedi. Önceliği İtalya veya İspanya'da oynamak. Fenerbahçe ise pusuda...
PERFORMANSI
Juventus formasıyla tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıkan Cuadrado 4 asist ve 2 gollük katkı sağlamıştı.
İtalya'da çıkan haberlere göre Kanarya, Kolombiyalı yıldız ile görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE PUSUDA
35 yaşındaki futbolcu, Kanarya'ya şu an için ne "Evet" ne de "Hayır" dedi. Önceliği İtalya veya İspanya'da oynamak. Fenerbahçe ise pusuda...
PERFORMANSI
Juventus formasıyla tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıkan Cuadrado 4 asist ve 2 gollük katkı sağlamıştı.