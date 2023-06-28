Fenerbahçe, Cuadrado için pusuda!

Juventus'tan ayrılan sağ kanat oyuncusu Juan Cuadrado'ya teklif sunan Fenerbahçe, Kolombiyalı yıldızın vereceği cevabı bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Cuadrado için pusuda!
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28 Haziran 2023 12:36
Juventus ile yollarını ayıran Juan Cuadrado ile Fenerbahçe yoğun bir şekilde ilgileniyor.

İtalya'da çıkan haberlere göre Kanarya, Kolombiyalı yıldız ile görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE PUSUDA

35 yaşındaki futbolcu, Kanarya'ya şu an için ne "Evet" ne de "Hayır" dedi. Önceliği İtalya veya İspanya'da oynamak. Fenerbahçe ise pusuda...

PERFORMANSI

Juventus formasıyla tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıkan Cuadrado 4 asist ve 2 gollük katkı sağlamıştı.  

 
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