Fenerbahçe, Crespo ile sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe, bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Miguel Crespo ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için prensipte anlaşma sağladı.
Portekizli oyuncunun sözleşmesinde, belli bir bonservis karşılığında serbest kalma maddesinin yer alacağı belirtildi.
SÜPER LİG'DEN TALİBİ VAR
Avrupa'daki transfer dönemi boyunca ismi Genoa başta olmak üzere birçok takımla anılan Crespo'ya Süper Lig'den Antalyaspor'un da ilgisi bulunuyor. Antalyaspor'un Crespo'yu kiralamak için sarı-lacivertli kulüple temaslara başladığı öne sürülüyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.
Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için prensipte anlaşma sağladı.
Portekizli oyuncunun sözleşmesinde, belli bir bonservis karşılığında serbest kalma maddesinin yer alacağı belirtildi.
SÜPER LİG'DEN TALİBİ VAR
Avrupa'daki transfer dönemi boyunca ismi Genoa başta olmak üzere birçok takımla anılan Crespo'ya Süper Lig'den Antalyaspor'un da ilgisi bulunuyor. Antalyaspor'un Crespo'yu kiralamak için sarı-lacivertli kulüple temaslara başladığı öne sürülüyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.