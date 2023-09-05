Fenerbahçe, Crespo ile sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Crespo ile sözleşme uzatıyor
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05 Eylül 2023 12:56
Son güncelleme 05 Eylül 2023 12:58
Fenerbahçe, bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Miguel Crespo ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. 

Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için prensipte anlaşma sağladı.

Portekizli oyuncunun sözleşmesinde, belli bir bonservis karşılığında serbest kalma maddesinin yer alacağı belirtildi. 

SÜPER LİG'DEN TALİBİ VAR 

Avrupa'daki transfer dönemi boyunca ismi Genoa başta olmak üzere birçok takımla anılan Crespo'ya Süper Lig'den Antalyaspor'un da ilgisi bulunuyor. Antalyaspor'un Crespo'yu kiralamak için sarı-lacivertli kulüple temaslara başladığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi. 



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