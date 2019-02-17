YANAL DA ÇÖZÜM OLAMADI

RAKİPLER BİRBİRİNDEN ZORLU

LİGDEN DÜŞME TEHLİKESİ VAR

Fenerbahçe, Konyaspor beraberliğinin ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'de 15. sıraya kadar inen Sanı- Lacivertliler düşme basamağının sadece 1 yukarsında yer alırken tehlike sinyalleri daha yakından duyuluyor. Kalan 12 maç öncesi puan cetvelindeki durum can sıkıyor..Cocu'nun ardından büyük umutlarla takımın başına getirilen Ersun Yanal da kötü gidişe çare olamadı. Devre arasında yapılan transferler de Fenerbahçe'nin kötü gidişine bir türlü engel olamadı.Fenerbahçe kalan 12 maçta 6 iç saha, 6 da deplasman maçına çıkacak. Kanarya deplasmanda Beşiktaş, Başakşehir, A.Gücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek..Kanarya iç sahada Ç.Rize, Sivas, G.Saray, Trabzon, Akhisar ve Antalya'yı ağırlayacak. F.Bahçe bu maçlarda hata yaparsa hiç beklemediği bir tabloyla karşılaşabilir..