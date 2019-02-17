  •  
    G.Saray'daki ÇARE belli! Terim: "Dön artık evlat"
  •  
    Arabistan, Bafe Gomis'e İKİ BEDEN küçük geldi
  •  
    "Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyonda.."
  •  
    Ve Kocaman'dan Alex tepkisi; 'Düşmanım mı?"
  •  
    Valbuena fena patladı! ''10 kişi kalmış takım...''

Fenerbahçe çözüm bulamıyor; Cocu, Koeman, Yanal...

Fenerbahçe, Konya beraberliğiyle girdabın içine girdi. Kalan 12 maç F.Bahçe'nin kaderini tayin edecek. Ersun Yanal ve yapılan transferler kötü gidişe çare olamadı. F.Bahçe 12 maçın 6'sını deplasmanda oynayacak..

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe çözüm bulamıyor; Cocu, Koeman, Yanal...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 11:28
Fenerbahçe, Konyaspor beraberliğinin ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'de 15. sıraya kadar inen Sanı- Lacivertliler düşme basamağının sadece 1 yukarsında yer alırken tehlike sinyalleri daha yakından duyuluyor. Kalan 12 maç öncesi puan cetvelindeki durum can sıkıyor..

YANAL DA ÇÖZÜM OLAMADI
Cocu'nun ardından büyük umutlarla takımın başına getirilen Ersun Yanal da kötü gidişe çare olamadı. Devre arasında yapılan transferler de Fenerbahçe'nin kötü gidişine bir türlü engel olamadı.

RAKİPLER BİRBİRİNDEN ZORLU
Fenerbahçe kalan 12 maçta 6 iç saha, 6 da deplasman maçına çıkacak. Kanarya deplasmanda Beşiktaş, Başakşehir, A.Gücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek..

LİGDEN DÜŞME TEHLİKESİ VAR
Kanarya iç sahada Ç.Rize, Sivas, G.Saray, Trabzon, Akhisar ve Antalya'yı ağırlayacak. F.Bahçe bu maçlarda hata yaparsa hiç beklemediği bir tabloyla karşılaşabilir..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için