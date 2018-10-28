Fenerbahçe, Cocu'nun görevine son verdi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun son verdiğini açıkladı.

28 Ekim 2018 22:56
Fenerbahçe, Cocu'nun görevine son verdi
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun son verdiğini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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