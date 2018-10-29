"COCU'NUN GÖREVİNE SON VERİLDİ!"

Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.



ALİ KOÇ, COCU'YA KARARI BİLDİRDİ!





COCU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesinin ardından sarı-lacivertli camiada flaş bir karar alındı.Daha önce "Büyük bir facia olmazsa, Cocu ile Ocak'a kadar devam ederiz" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verme kararı aldı.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Ankaragücü maçının son düdüğünün ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soyunma odasına indi. Phillip Cocu ile soyunma odasında konuşma yapan Ali Koç, görevden alındığını Hollandalı teknik adama bildirdi.Fenerbahçe'de ayrılık açıklamasının resmi olarak duyurulmasının ardından Phillip Cocu'nun basın toplantısına çıkmaması yönünde karar alındı.Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe'de 15 maça çıkarken sadece 3 galibiyet aldı. Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Spartak Trnava maçlarında galibiyet alan Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.. Fenerbahçe bu süreçte Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenirken, ligde de alt sıralarda yer aldı. Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe 13 gol atarken 21 kez de gol yedi.