Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü hesabı çalındı

Fenerbahçe, Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı, üçüncü kişiler tarafından ele geçirildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü hesabı çalındı
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26 Şubat 2022 11:31
Fenerbahçe, Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Çocuk Ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hesabın geri alındığı belirtildi.

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