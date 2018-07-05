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Fenerbahçe, Cocu yönetiminde pas ve yan top çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Cocu yönetiminde pas ve yan top çalıştı
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05 Temmuz 2018 19:17
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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