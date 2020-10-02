Fenerbahçe, Cisse'nin lisansını çıkardı!

Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Papiss Cisse'nin lisansı çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Cisse'nin lisansını çıkardı!
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02 Ekim 2020 11:14
Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansı çıkarıldı.

Senegalli golcünün Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sarı - lacivertliler, 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezonki 15. transfer olan Cisse, "Herkese teşekkür ederim. Artık Fenerbahçeliyim ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni beklesin ve görsün. Beklentilerini karşılamak ve takıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarı için bir aile gibi çalışacağız" dedi



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